Da sass er noch fest im Sattel ... kurze Zeit später flog Luca Marini heftig ab.

MotoGP: Marini fliegt in Suzuka heftig ab

Luca Marini hat sich bei einem Test für das 8-Stunden-Rennen von Suzuka am Mittwoch schwer verletzt. Der 27-jährige Honda-Pilot und derzeit 13. der MotoGP-Gesamtwertung stürzte am zweiten Testtag auf dem Suzuka-Circuit in Japan und zog sich dabei mehrere Blessuren zu. «Marini erlitt eine ausgekugelte linke Hüfte, eine Verletzung der Bänder im linken Knie, Frakturen des Brustbeins und des linken Schlüsselbeins sowie einen rechtsseitigen Pneumothorax und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er stabilisiert wurde», teilte Honda mit. Der Italiener werde in Japan unter Beobachtung bleiben, «bis er als reisefähig eingestuft wird», so der Hersteller weiter.