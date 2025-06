MotoGP: Marquez-Brüder dominieren weiter

Marc Marquez (Ducati) hat am Samstag das MotoGP-Sprintrennen in Mugello für sich entschieden. Der WM-Leader gewann vor seinem Bruder Alex. Beim Start hatte sich Marc Marquez noch von mehreren Fahrern überholen lassen müssen, er kämpfte sich aber zurück. Der 32-Jährige sicherte sich am Samstag auch die 100. Pole Position in seiner Karriere, die 78. in der MotoGP. Marquez wird am Sonntag versuchen, die Serie von Teamkollege Francesco Bagnaia (Dritter in der WM-Wertung) zu beenden. Bagnaia konnte die letzten drei Rennen in der Königsklasse in Mugello allesamt gewinnen.

Formel E: Mortara und Müller stark

Die Schweizer Formel-E-Piloten haben am Samstag in der indonesischen Metropole Jakarta brilliert. Der Genfer Edoardo Mortara belegte den zweiten Platz. Der Berner Nico Müller (Andretti) wurde Dritter. Mortara (Mahindra) fuhr im 12. Saisonrennen seinen ersten Podestplatz heraus. Er büsste nur 0''371 auf den Briten Dan Ticktum ein, der sich und seinem Team Cupra Kiro den ersten Sieg überhaupt bescherte. Müller, der für SRF Formel-1-Rennen kommentiert, kam 3 Sekunden hinter Ticktum ins Ziel. Zwar hatte der Waadtländer Sébastien Buemi (Envision) Müller noch überholt, er fiel aufgrund einer 5-Sekunden-Strafe (wegen einer Kollision mit Mortara) jedoch auf den 8. Rang zurück.