17 Jahre nach seinem letzten Einsatz für Sauber kehrte Kimi Räikkönen am Dienstag ins Cockpit des Hinwiler Formel-1-Rennstalls zurück. Der 39-jährige Finne erzielte in Abu Dhabi bei den zweitägigen Testfahrten unter 12 Fahrern den 11. Platz. Auf die Bestzeit von Sebastian Vettel im Ferrari verlor Räikkönen gut 3 Sekunden.

Robert Kubica, der nach 7 Jahren sein Comeback in einem aktuellen Formel-1-Boliden bei Williams-Mercedes gab, wurde 9.

Mick Schumacher macht den nächsten Karriereschritt. Nach dem Gewinn der Formel-3-Europameisterschaft in diesem Jahr steigt der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher 2019 in die Formel 2 auf. In der stärksten Nachwuchskategorie unterhalb der Formel 1 will sich der 19-Jährige den Feinschliff für den Sprung in die Königsklasse des Motorsports holen.