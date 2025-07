Moto3: Phommara kommt zum Handkuss

Neben Noah Dettwiler schwingt sich in den nächsten beiden Moto3-Rennen ein zweiter Schweizer auf die Maschine. Lenoxx Phommara kommt an diesem Wochenende auf dem Sachsenring und in Brünn in einer Woche zum Einsatz. Der 18-jährige Thurgauer ersetzt den verletzten Luca Lunetta (ITA) im Team SIC58 Squadra Corse. Phommara bestreitet sonst den Red Bull Rookies Cup und die Junioren-WM «JuniorGP».