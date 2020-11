Legende: Verpasste den Triumpf bei der Langstrecken-WM Sébastien Buemi. Keystone/Archiv

Langstrecken-WM: Platz 2 für Buemi in der Gesamtwertung

Sébastien Buemi beendete die Langstrecken-WM mit einem 2. Platz. Der Waadtländer, der sich am Steuer des einen Toyota wie gewohnt mit dem Japaner Kazuki Nakajima und dem Neuseeländer Brendon Hartley abwechselte, musste im 8-Stunden-Rennen in Sakhir den Markenkollegen Mike Conway, Kamui Kobayashi und José Maria Lopez den Vortritt lassen. Mit ihrem Sieg beim letzten Rennen der Saison in Bahrain überflügelten der Engländer, der Japaner und der Argentinier Buemi und Co. auch in der Gesamtwertung und sicherten sich den WM-Titel.