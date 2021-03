Legende: Beendet Profikarriere Marcel Fässler. Keystone

Automobil: Neue Herausforderung für Fässler

Marcel Fässler hat den Rücktritt vom aktiven Profirennsport bekannt gegeben. Der dreifache Sieger vom 24-Stunden-Rennen in Le Mans bleibt dem Rennsport aber erhalten und wird die Motorsportabteilung von Sportec (Porsche, Lamborghini und KTM) leiten. Zudem wird er als Fahrer des Formel-1-Simulators von Alfa Romeo Racing Orlen tätig sein. «Es freut mich sehr, dass der Wechsel von der Rennfahrerkarriere in ein neues Berufsleben so reibungslos verlaufen ist», erzählt der 44-jährige Schwyzer, der 2012 FIA-Langstrecken-Weltmeister wurde.