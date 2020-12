Legende: Wird 2021 ein vielbeschäftigter Mann Dominique Aegerter. Keystone

Supersport-WM: Aegerter fährt 2021 zweigleisig

Wie erwartet wird Dominique Aegerter im nächsten Jahr neben der MotoE auch in der Supersport-WM im Einsatz sein. Der 30-jährige Berner einigte sich mit Ten Kate Yamaha auf ein Engagement. Das niederländische Team stellt erstmals seit 4 Jahren ein eigenes Team in der Supersport-WM. Aegerters Engagements laufen mit einer Ausnahme voraussichtlich gut aneinander vorbei. Am 18./19. September kollidiert das MotoE-Finale mit dem Rennen der Supersport-WM in Barcelona. Die Teams würden sich vor dem Termin absprechen, welcher Einsatz im Hinblick auf das Klassement mehr Sinn mache, liess Ten-Kate-Teammanager Kervin Bos verlauten.