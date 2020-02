Legende: Wird für Honda Testfahrten absolvieren Dominique Aegerter. Keystone

Superbike: Aegerter mit Zweitjob als Testfahrer

Dominique Aegerter, der in dieser Saison in der MotoE-Klasse fährt, hat einen Zweitjob angenommen. Der 29-jährige Berner steht Honda künftig als Superbike-Testfahrer zur Verfügung. Aegerter wird dieses Jahr beim deutschen Team «Intact» die neu geschaffene Rennserie mit Elektro-Töffs bestreiten. Da diese Saison nur 5 Events umfasst, bleibt dem langjährigen Moto2-Fahrer Zeit, auch andere Jobs als Rennfahrer auszuüben. Aufgrund seiner starken Leistungen in den vergangenen Jahren beim Langstreckenrennen «Suzuka 8 Hours» empfahl sich Aegerter für die Rolle als Testfahrer im neuen Superbike-Projekt von Honda.