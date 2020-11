Legende: Kann zum Saisonabschluss nochmals in der Moto2 starten Dominique Aegerter. Keystone

Moto2: Aegerter vor viertem Einsatz der Saison

Der Schweizer Dominique Aegerter kommt im letzten WM-Rennen der Saison in Portimão (Portugal) nochmals zu einem Einsatz in der Moto2. Der 30-jährige Oberaargauer fuhr in diesem Jahr hauptsächlich in der MotoE, wo er zwei Rennsiege feierte und den dritten Gesamtrang belegte. Wegen der Viruserkrankung von Jesko Raffin ersetzte Aegerter den Zürcher im niederländischen NTS-Team bereits in den drei Rennen in Tschechien und Österreich im August. Nun kommt er bei NTS anstelle des Polen Piotr Biesiekirski noch einmal zum Einsatz.