Legende: Bleibt der Formel 1 erhalten Alfa Romeo. Keystone

Formel 1: Alfa Romeo verlängert

Der Name Alfa Romeo bleibt auch 2021 in der Formel 1. Vor dem Grossen Preis der Emilia-Romagna in Imola bestätigte die Fiat-Chrysler-Tochter die Ausweitung des seit 2018 bestehenden Titelsponsorings beim Sauber-Rennstall. Damit bleibt auch die Verbindung zur Scuderia Ferrari über die Motorenpartnerschaft hinaus eng. Bezüglich der Fahrerpaarung für das kommende Jahr vermeldete Alfa Romeo keine Neuigkeiten. Derzeit besetzen der 41-jährige Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen (FIN) und der 26-jährige Antonio Giovinazzi (ITA) die beiden Stammcockpits.