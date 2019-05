Indy Series: Alonso enttäuscht in Qualifikation

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat die Qualifikation zum diesjährigen 500-Meilen-Rennen von Indianapolis vom kommenden Sonntag überraschend verpasst. Nachdem er zunächst die Top 30 verfehlt hatte, schaffte es der Spanier in der Nacht auf Montag unter den verbliebenen 6 Piloten auch nicht in die Top 3. Alonso fuhr lediglich auf den 34. Platz. Damit verpasst er erneut die Chance, der zweite Pilot nach dem Briten Graham Hill zu werden, der mit Siegen in Monaco (Formel 1), Le Mans (Langstrecke) und Indianapolis (Indy Series) die «Triple Crown» des Motorsports schafft.

Formel 1: Frauen-Power bei Williams

Die Britin Jamie Chadwick wird Entwicklungspilotin beim Formel-1-Rennstall Williams. Die 21-Jährige hat 2015 als erste Frau die britische GT-Meisterschaft und im Vorjahr als erste Pilotin einen Lauf zur britischen Formel-3-Meisterschaft gewonnen. Derzeit führt Chadwick die W-Series an, eine neue und reine Frauen-Rennsportserie mit Formel-3-Autos. Chadwick soll neben ihrer Arbeit im Simulator auch bei drei WM-Läufen vor Ort sein, erstmals im Juli in Silverstone.