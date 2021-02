Legende: Kam einigermassen glimpflich davon Fernando Alonso. imago images

F1: Alonso rechtzeitig für Saisonstart wieder fit

Fernando Alonso wird den Saisonstart in sechs Wochen wohl wie geplant bestreiten können. Das teilte sein Team Alpine am Freitag mit. Bis zum vergangenen Jahr waren die Franzosen unter dem Namen Renault am Start. Der Spanier erlitt bei einem Rad-Unfall am Donnerstag in seiner Schweizer Wahlheimat eine Fraktur im Oberkiefer, die eine Operation nötig machte. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, Alonso werde aber für weitere 48 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Alonso hatte 2005 und 2006 mit Renault die Formel-1-WM gewonnen.