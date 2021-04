Formel E: Schweizer in Rom neben dem Podest

Sébastien Buemi (Nissan) hat das 3. Saisonrennen in der Formel E auf Platz 5 beendet. Der Waadtländer verbesserte sich in einem von vielen Ausfällen geprägten Rennen insgesamt um 5 Plätze. Nico Müller (Dragon) musste sich mit Platz 14 begnügen, während der Italo-Schweizer Edoardo Mortara (Venturi) in der 11. Runde ausschied. An der Spitze ging es in der Schlussphase chaotisch zu und her. Lucas di Grassi (Audi) schied in Führung liegend aus und verursachte eine Kollision der beiden Mercedes-Teamkollegen Stoffel Vandoorne und Nyck de Vries. Die Führung schnappte sich in der Folge der Franzose Jean-Eric Vergne (Techeetah), der hinter dem Safety-Car seinen 10. Sieg in der Formel E feierte.

MotoGP: Marquez-Comeback in Portugal

Marc Marquez kehrt nach langer verletzungsbedingter Pause am kommenden Wochenende in Portugal in den Grand-Prix-Zirkus zurück. Der 28-jährige achtfache Weltmeister war im vergangenen Juli beim Saisonauftakt in Jerez gestürzt und hatte sich dabei den rechten Oberarm gebrochen. Der Heilungsprozess verlief nicht wie erwartet. Dreimal musste sich der Spanier einer Operation unterziehen.