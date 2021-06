Legende: Bei Williams mit Doppelmandat Jost Capito. imago images

Roberts nicht mehr Williams-Teamchef

Geschäftsführer Jost Capito ist bei Williams ab sofort auch Teamchef. Der Engländer Simon Roberts verlässt den Traditionsrennstall wegen einer «internen Umstrukturierung» nach nur einem Jahr wieder, wie das Team am Mittwoch bekannt gab. Während der Rennen wird Francois-Xaver Demaison verantwortlich für die Arbeit an der Strecke sein. In dieser Saison holte Williams noch keinen WM-Punkt.