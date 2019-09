Legende: Neue Herausforderung ab nächster Saison Nico Müller. imago images

Formel E: Müller wechselt zu amerikanischem Team

Die Schweizer Fraktion in der Formel E erhält Zuwachs: Nico Müller unterschrieb beim amerikanischen Team Dragon Racing einen Vertrag für die Saison 2019/20. Der Berner war in den vergangenen 2 Jahren in der Formel E bereits als Test- und Ersatzfahrer von Audi engagiert. Seit 2014 fährt der 27-Jährige für das Audi-Werksteam im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). Die laufende DTM-Meisterschaft wird er als Gesamtzweiter abschliessen. Neben Müller fahren mit Sébastien Buemi, Edoardo Mortara und Neel Jani 3 weitere Schweizer in der Formel E.