Moto3: Dupasquier überzeugt

Jason Dupasquier scheint sich auf der Strecke von Jerez besonders wohl zu fühlen. Der Freiburger belegte im freien Training zum Moto3-GP von Spanien am Freitag den starken 4. Rang. In den ersten drei Rennen der Saison in den Punkten präsent (10. und 11. in Katar, 12. in Portugal), gewinnt der KTM-Fahrer immer mehr Vertrauen in seine Fähigkeiten. Der 19-Jährige aus Gruyère war am Freitag auf Augenhöhe mit den Besten und büsste bloss eine halbe Sekunde auf den Argentinier Gabriel Rodrigo ein.

Moto2: Lüthi stürzt

Einen weiteren Auftritt zum Vergessen erlebte in der Moto2 derweil Tom Lüthi. Der 34-jährige Emmentaler beendete das freie Training auf seiner Kalex im 26. Rang. Auf die Bestzeit des Briten Sam Lowes (1:41,515) verlor Lüthi fast 1,5 Sekunden. Passend zu der derzeitigen Situation des Routiniers kam Lüthi im freien Training zudem zu Fall. Der Sturz verlief für den Schweizer immerhin ohne Folgen.