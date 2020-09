Legende: Fuhr der Konkurrenz in Mugello meist davon Louis Delétraz. Getty Images

Formel 2: Delétraz zweimal auf dem Podest

Louis Delétraz hat ein erfolgreiches Formel-2-Wochenende beim GP von Mugello hinter sich. Nach einem 3. Platz am Samstag beendete der Genfer auch das Sprintrennen am Sonntag als Zweiter auf dem Podest. Der Sieg in der Prüfung vom Sonntag ging an den überlegenen Dänen Christian Lundgaard. In der Gesamtwertung führt nach 18 von 24 Rennen Mick Schumacher (GER), der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher.

DTM: Müller nur auf Platz 5

Nico Müller hat zum Abschluss des 5. DTM-Wochenendes einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der am Samstag noch überragende und souverän siegreiche Schweizer Audi-Pilot kam im Sonntagsrennen auf dem Nürburgring nach einem technischen Problem am Motor nur als 5. ins Ziel und verpasste damit erst zum 2. Mal in dieser Saison das Podium. Ganz vorne landete Robin Frijns (NED), der im Audi seinen 2. Sieg in der DTM feierte. In der Gesamtwertung liegt Müller mit 205 Punkten in Führung, erster Verfolger ist Frijns (176 Punkte).