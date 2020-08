Legende: Es hielt nicht wie gewünscht Marc Marquez musste sich nach seinem Armbruch nochmals unters Messer legen. imago images

MotoGP: Marquez erneut operiert

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ist am Montag in Barcelona zum zweiten Mal an seinem gebrochenen rechten Oberarm operiert worden. Es musste eine beschädigte Titanplatte ersetzt werden. Der Spanier hatte sich die Verletzung am 19. Juli in Jerez zugezogen. Eine Woche darauf verpasste er den zweiten WM-Lauf in Jerez, nun muss er auch am kommenden Wochenende für den GP von Tschechien in Brünn passen. Er wird durch den Deutschen Honda-Testfahrer Stefan Bradl ersetzt.