Legende: Verlässt Renault Cyril Abiteboul. imago images

Formel 1: Wechsel an der Spitze von Alpine

Formel-1-Teamchef Cyril Abiteboul (43) verlässt überraschend Renault. Wie die Franzosen am Montag mitteilten, wird Laurent Rossi neuer Geschäftsführer. Neuer Teamchef beim ab der kommenden Saison in Alpine umbenannten Werksteam dürfte Marcin Budkowski werden. Wohin Abiteboul geht, wurde nicht bekanntgegeben. Der Franzose war seit 2014 wieder für Renault tätig, das seit 2016 als Werksteam in der Formel 1 fährt. 2021 sind der zweifache Weltmeister Fernando Alonso aus Spanien und der Franzose Esteban Ocon die Stammpiloten.