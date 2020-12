Legende: Räumt seinen Posten Louis Camilleri. imago images

Formel 1: Ferrari-CEO Camilleri tritt zurück

Ferrari muss sich nach einem neuen Geschäftsführer umsehen. Vor dem Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi ist Louis Camilleri per sofort von seinem Posten zurückgetreten. Für seine überraschende Demission machte der 65-jährige Topmanager «persönliche Gründe» verantwortlich. Camilleri übernahm den CEO-Posten im Sommer 2018 nach dem Tod seines Vorgängers und Fiat-Chefs Sergio Marchionne. Unter seiner Führung stieg der Aktienkurs des Traditionsunternehmens von 113 auf 179 Euro. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird der Verwaltungsratsvorsitzende John Elkann die Geschäfte in Maranello leiten.