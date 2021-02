Ferrari ab 2023 an Langstrecken-WM dabei

Ferrari kehrt nach 50 Jahren Absenz zurück auf die Langstrecken. Der italienische Rennstall kündigt an, ab 2023 an der Langstrecken-WM teilzunehmen, zu der auch die 24 Stunden von Le Mans gehören. Ferrari ist nach Toyota, Peugeot, Glickenhaus, Audi und Porsche die 6. Marke, die ihre Teilnahme an der neu geschaffenen Hypercar-Kategorie zugesagt hat. Ferrari gewann den Klassiker in Le Mans neunmal, letztmals 1965.