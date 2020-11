Legende: Formel 1 in der Dunkelheit Für Saudi-Arabien ist ab nächster Saison ein Nacht-GP vorgesehen. (Archivbild vom GP Singapur 2016). Keystone

Formel 1: Ab 2021 in Saudi-Arabien

Die Formel 1 ist im nächsten Jahr zum ersten Mal in Saudi-Arabien zu Gast. Der Grand Prix ist als Nachtrennen auf einem Stadtrundkurs in Jeddah geplant. Als Termin haben die Verantwortlichen im November das Wochenende vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi vorgesehen. Damit dürften in der «Königsklasse» 2021 drei Nachtrennen stattfinden. Bei Dunkelheit gehen nämlich auch die Grand Prix in Singapur und Bahrain über die Bühne.