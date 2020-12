Legende: Der Kalender steht 23 Grand Prix werden die F1-Piloten in der nächsten Saison bestreiten. Keystone

Formel 1: Rennkalender 2021 bestätigt

Der internationale Automobilverband FIA mit Präsident Jean Todt hat an seiner Sitzung in Genf den für 2021 geplanten Kalender der Formel 1 mit der Rekordzahl von 23 Grands Prix bestätigt. Die Saison beginnt am 21. März in Melbourne. Erstmals im Programm figuriert Saudi-Arabien, wo am 28. November in Jeddah gefahren werden soll. Das Saisonfinale geht am 5. Dezember in Abu Dhabi über die Bühne. Noch offen ist der Austragungsort des 4. Saisonrennens am 25. April, da der Deal mit Vietnam geplatzt ist.

Formel 1: Öko-Kraftstoff schon 2021

Die Formel 1 führt bereits im kommenden Jahr und damit früher als ursprünglich geplant einen nachhaltigen Kraftstoff ein. Wie der Automobil-Weltverband FIA am Donnerstag bekannt gab, wurden die ersten Fässer des aus Bioabfällen hergestellten E-Fuel bereits an die Hersteller der Power Units (Mercedes, Ferrari, Renault, Honda) ausgeliefert. Das Ziel der Motorsport-Königsklasse laute, ab 2021 klimaneutral zu sein und bis 2030 einen Netto-Null-Status zu erreichen. Bislang hatte die Formel 1 die Einführung nachhaltiger Kraftstoffe für die Saison 2023 ins Auge gefasst.