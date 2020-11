Legende: Jubelt über Platz 3 Louis Delétraz Getty Images

Formel 2: Delétraz auf dem Podest

Louis Delétraz sicherte sich seinen fünften Podestplatz in der laufenden Formel-2-Meisterschaft. Der 23-jährige Genfer beendete das Sprintrennen in Sakhir in Bahrain als Dritter hinter den Russen Robert Schwartzman und Nikita Masepin. In der Gesamtwertung vor den letzten zwei Rennen, die am kommenden Wochenende ebenfalls in Sakhir ausgetragen werden, führt weiterhin Mick Schumacher. Der Deutsche liegt im Klassement mit 14 Punkten Vorsprung vor dem Briten Calum Ilott. Delétraz ist an 7. Stelle positioniert.