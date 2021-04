Formel E: Schweizer in Rom ohne Podestplatz

Edoardo Mortara ist im 4. Saisonrennen der Formel E in Rom auf Rang 4 gefahren. Nach seinem Ausfall am Samstag musste sich der Italo-Schweizer am Sonntag nur Stoffel Vandoorne (BEL), Alexander Sims (GBR) und Pascal Wehrlein (GER) geschlagen geben. Sébastien Buemi, am Vortag Fünfter, reihte sich auf Platz 8 ein, wurde aber später noch um zwei Plätze strafversetzt. Nico Müller beendete das Rennen auf Rang 9.