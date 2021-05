Formel E: Buemi als 12. bester Schweizer

Das Schweizer Trio in der Formel E kam in Monaco nicht wie gewünscht auf Touren und blieb ohne Punkte. Bestklassierter im Fürstentum war Sébastien Buemi als Zwölfter. Edoardo Mortara beendete das Rennen als 13., Nico Müller wurde 18. Der Portugiese Antonio Felix da Costa, in der letzten Meisterschaft Gesamtsieger, feierte seinen 1. Saisonsieg vor Robin Frijns. Der Niederländer übernahm dank dem 2. Platz die Führung in der Gesamtwertung von seinem Landsmann Nyck de Vries.