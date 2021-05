Legende: Wurde 81-jährig Max Mosley. Keystone

Formel 1: Ex-FIA-Boss Mosley tot

Der frühere FIA-Präsident Max Mosley ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das bestätigte dessen langjähriger Freund und Weggefährte Bernie Ecclestone der BBC am Montag. 40 Jahre lang prägten die beiden Briten die Formel 1. Mosley war Rennfahrer und Mitbegründer des Formel-1-Teams March, von 1993 bis 2009 stand er dem Automobil-Weltverband FIA vor. Zu seinen Verdiensten gehörte die Verbesserung der Sicherheit in der Formel 1 nach dem schwarzen Wochenende von Imola 1994, an dem Ayrton Senna tödlich verunglückte.