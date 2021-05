Legende: Fast wie anno 2019 In Monaco kehren die Zuschauer zumindest teilweise zurück. Keystone

Formel 1: GP Monaco mit Zuschauer

Der Grand Prix von Monaco findet am 23. Mai vor 7500 Zuschauern statt. Die Besucher des Rennens werden sich einem Corona-Test unterziehen müssen. Soviel Publikum war bisher an keinem Grand Prix in diesem Jahr zugelassen. Zum Saisonauftakt in Bahrain hatten einige geimpfte oder genesene Zuschauer Zugang. In Imola und Portimão fand das Rennen vor gänzlich leeren Tribünen statt, während an diesem Wochenende beim Grossen Preis von Spanien in Montmeló 1000 Zuschauer Eintritt finden werden.