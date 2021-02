Legende: Stellt sich einer neuen Herausforderung Romain Grosjean. imago images

Indycar: Grosjean beim Team Dale Doyne Racing

Der Genfer Romain Grosjean fährt in diesem Jahr in der nordamerikanischen Indycar-Serie. Der 34-jährige schweizerisch-französische Doppelbürger wird Mitte April in Alabama seinen ersten Renneinsatz mit dem neuen Team Dale Coyne Racing haben. Grosjean bestritt zwischen 2009 und 2020 179 Grands Prix in der Formel 1. Zehnmal fuhr er aufs Podest. Im letzten November überstand er beim GP von Bahrain einen spektakulären Unfall ohne schwerwiegende Verletzungen.