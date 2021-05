Legende: In der IndyCar-Serie erfolgreich Romain Grosjean. imago images

IndyCar: Grosjean fährt auf Platz 2

Der Genfer Romain Grosjean erreichte in seinem dritten IndyCar-Rennen beim GP von Indianapolis den 2. Platz. Der frühere Formel-1-Fahrer mit französischer Lizenz musste sich auf dem Strassenkurs nur dem 20-jährigen Niederländer Rinus VeeKay geschlagen geben. Es ist der erste Podestplatz für den 35-Jährigen, die ersten beiden Rennen beendete er auf den Plätzen 10 und 13. Am in zwei Wochen auf dem Speedway-Oval stattfindenden Indy 500 wird Grosjean nicht teilnehmen.