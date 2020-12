Legende: Strebt im letzten Saisonrennen einen weiteren Sieg an Lewis Hamilton. Keystone

Formel 1: Hamilton wieder am Start für Mercedes

Weltmeister Lewis Hamilton geht beim Saisonabschluss der Formel 1 nach überstandener Corona-Erkrankung wieder an den Start. Das teilten das Mercedes-Team und der Automobil-Weltverband FIA am Donnerstag mit. Ersatzfahrer George Russell kehrt damit für den Grossen Preis von Abu Dhabi am Sonntag zu Williams zurück. «Lewis wurde am Mittwoch nach seiner Selbst-Isolation negativ getestet. Das hat ihm ermöglicht, am Donnerstag nach Abu Dhabi zu fliegen, wo er nochmals ein negatives Testergebnis abgeliefert hat», schrieb Mercedes. Damit seien die FIA-Vorgaben für den Start am Sonntag erfüllt.