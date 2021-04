Legende: Qualifying eine Stunde früher ... auch für das Team von Alpha Tauri. imago images

Formel 1: Auswirkungen der royalen Trauerfeier

Die Trauerfeier für Prinz Philip hat Auswirkungen auf die Formel 1. Beim Grossen Preis der Emilia-Romagna in Imola wird «aus Respekt» vor der royalen Beisetzung das Qualifying am Samstag um eine Stunde auf 14:00 Uhr vorverlegt. Damit soll eine terminliche Überschneidung vermieden werden. Zudem wird es vor Beginn des Qualifyings eine Schweigeminute geben. Der GP startet am Sonntag (14:55 Uhr, live auf SRF zwei) wie geplant. Prinz Philip, Ehemann von Königin Elizabeth II, war am Freitagmorgen zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag auf Schloss Windsor gestorben.