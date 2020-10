Legende: Damals plante man mit vielen Zuschauern Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey (l.) 2017 bei Verhandlungen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Getty Images

Formel 1: Geisterrennen in der Türkei

Der GP der Türkei am 15. November in Istanbul findet aufgrund der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer statt. Dies beschlossen gemäss dem türkischen Staatsfernsehen die lokalen Behörden. Noch Anfang September hatten die Organisatoren die Hoffnung geäussert, dass das Rennen vor 100'000 Fans gefahren werden könne. Die Formel 1 liess zuletzt wieder Zuschauer in begrenzter Zahl zu. In Mugello waren es 3000 gewesen, in Sotschi etwa 30'000 am Tag. Auch beim kommenden Rennen auf dem Nürburgring am Sonntag sind bis zu 20'000 Fans erlaubt.