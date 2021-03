MotoGP: Marquez fällt weiter aus

Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat den Wettlauf mit der Zeit verloren und geht beim Saisonauftakt am Wochenende in Doha (Katar) nicht an den Start. Das gab das Honda-Werksteam am Montag bekannt. Der Spanier habe es in Absprache mit den Ärzten für ratsam gehalten, acht Monate nach seinem Oberarmbruch noch mit einem Einsatz zu warten.

Formel 1: Sennas Teamgefährte Johnny Dumfries gestorben

Der frühere schottische Formel-1-Fahrer Johnny Dumfries ist im Alter von 62 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Dumfries war unter anderem Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Ab Mitte der Achtzigerjahre fuhr er für Lotus als Teamgefährte von Ayrton Senna in der Formel 1. Dumfries hiess eigentlich Graf John Crichton-Stuart. Er lehnte es jedoch ab, sich als Aristokrat zu zeigen. Deshalb nahm er den Namen der schottischen Kleinstadt Dumfries an.