Legende: Fährt 2020 keine Rennen mehr Marc Marquez. imago images

MotoGP: Marquez nach Armbruch länger out

Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wird erst 2021 wieder Rennen fahren. Dies gab sein Team am Dienstag bekannt. Der Spanier hatte sich beim 1. Rennen der Saison 2020 Mitte Juli in Jerez bei einem Sturz den Arm gebrochen. «Marc konzentriert sich derzeit auf seine Genesung und wird auf den Rest der Saison 2020 verzichten», erklärte Repsol Honda in einem Communiqué.

MotoGP: Dovizioso legt eine Pause ein

Der dreimalige MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso legt im kommenden Jahr eine Pause ein und wird in keiner WM fahren. Das teilte der Italiener am Dienstag in den Sozialen Medien mit. Als Karriereende auf Raten solle diese Ankündigung aber nicht verstanden werden. «Ich werde in die MotoGP zurückkehren, sobald ich ein Projekt finde, das dieselben Ambitionen hat», schrieb er. Dovizioso, in den vergangenen 3 Jahren jeweils WM-Zweiter hinter dem Spanier Marc Marquez, hatte sich mit seinem langjährigen Arbeitgeber Ducati nach 8 Jahren auf keinen neuen Vertrag einigen können.

MotoGP: Sperre gegen Iannone verlängert

Der Internationale Sportgerichtshof TAS hat die Doping-Sperre gegen Andrea Iannone von 18 Monaten auf 4 Jahre verlängert. Gegen das ursprüngliche Urteil waren sowohl Iannone als auch die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada vor das TAS gezogen. Die Wada hatte 4 Jahre Sperre gefordert, Iannone einen Freispruch. In einer Urinprobe des Italieners war bei einer Kontrolle beim GP in Sepang/Malaysia am 3. November 2019 ein anaboles Steroid nachgewiesen worden.