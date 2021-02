McLaren präsentiert MCL35M

Als erstes Formel-1-Team hat McLaren den Boliden für die neue Saison vorgestellt. Das Fahrzeug geht erneut im traditionellen Papaya-Orange an den Start. Der Wechsel des Motoren-Partners von Renault zu Mercedes erforderte Umbaumassnahmen: Die neue Power-Unit musste eingepasst werden. Neuzugang Daniel Ricciardo und Lando Norris werden den Wagen schon am Dienstag im Rahmen der genehmigten Filmtage des Teams in Silverstone fahren.

Red Bull baut bald eigene Motoren

Red Bull kümmert sich ab dem kommenden Jahr wie erwartet selbst um den Bau der Motoren für seine Formel-1-Autos. Der ehemalige Weltmeister-Rennstall gründete eine neue Firma namens «Red Bull Powertrains Limited». Diese wird auf die Technologie des aktuellen Motorenpartners Honda zurückgreifen. Die Japaner steigen nach der kommenden Saison aus, sie beliefern Red Bull und auch Alpha Tauri, das zweite Team des österreichischen Milliardärs Dietrich Mateschitz.