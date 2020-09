Legende: Muss pausieren Jorge Martin. Keystone

Moto2: Martin verpasst GP in Misano

Jorge Martin wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Spanier, aktuell WM-Dritter und Kalex-Markenkollege von Tom Lüthi, muss somit für den GP in Misano von diesem Wochenende Forfait geben. Martin hat in dieser Saison ein Rennen gewonnen. Im August entschied er den ersten von 2 GP in Spielberg für sich.