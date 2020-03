Legende: Nachholtermin bekannt Marc Marquez und Co. dürfen doch noch nach Thailand reisen. imago images

MotoGP: Neuer Thailand-Termin steht

Der nach dem Coronavirus-Ausbruch in Italien abgesagte Grand Prix von Thailand soll in Buriram am 4. Oktober nachgeholt werden. Das Rennen hätte ursprünglich als zweiter von 20 Grands Prix am 22. März stattfinden sollen. Durch die Verschiebung rückt der Grand Prix von Aragonien auf den 27. September vor.