Legende: Ein gewohntes Bild Der jubelnde Nico Müller. imago images

DTM: 5. Saisonsieg für Nico Müller

Der Berner Oberländer Nico Müller ist im 12. DTM-Rennen zum 5. Sieg gekommen. Der 28-Jährige setzte sich auf dem Nürburgring am Sonntag sicher vor seinem Audi-Markenkollegen Robin Frijns durch. Nach zwei Drittel aller Rennen liegt Müller 18 Punkte vor dem Niederländer Frijns, der das Rennen am Samstag für sich entschieden hatte. Müller war in jenem Rennen «nur» 5. geworden. Nächste DTM-Station ist am 10. und 11. Oktober Zolder in Belgien.