DTM: Müller hält Schaden in Grenzen

Nico Müller hat das 11. von 18 Saisonrennen im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) auf Rang 5 beendet. Auf dem Nürburgring fiel der Schweizer Gesamtleader nach einer Kollision und einem Dreher in der Anfangsphase des turbulenten Rennens sogar auf den letzten Platz zurück, holte dank einer perfekten Strategie aber noch mächtig auf. Der Sieg ging an Müllers schärfsten Verfolger Robin Frijns (NED), der damit bis auf 13 Punkte an seinen Audi-Markenkollegen heranrückte.