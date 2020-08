DTM: Müller mit 5. Podestplatz im 5. Rennen

Das Duell in der DTM-Klasse zwischen dem Schweizer Nico Müller und dem Deutschen Rene Rast findet auch im 5. Saisonrennen seine Fortsetzung. Wie bereits am vergangenen Sonntag musste sich Müller dem Deutschen Audi-Markenkollegen in der Lausitz knapp geschlagen geben. Während damals 89 Tausendstelsekunden den Unterschied ausmachten, waren es am Samstag 1,9 Sekunden. Dritter wurde der Niederländer Robin Frijns. Müller, der die ersten 3 Rennen der Saison für sich entscheiden konnte, führt in der WM-Wertung noch mit 33 Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Rast.