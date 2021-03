Legende: Das neue Auto von Hamilton und Bottas Der Mercedes W12. Twitter/@MercedesAMGF1

Formel 1: Mercedes präsentiert neuen Boliden

Mercedes hat im britischen Brackley das Auto für die kommende Saison präsentiert. Der Wagen mit der Bezeichnung W12 ist wie im Vorjahr mit einer schwarzen Grundlackierung versehen. Hinzu kommen markante Elemente in Silber, Türkis und Rot. Gemäss der Teamleitung basiert das neue Auto «auf der soliden Basis seines Vorgängers, weist jedoch erhebliche aerodynamische Veränderungen auf, unter anderem an der Aufhängung, dem Kühlsystem und dem Antriebsstrang». Weltmeister Lewis Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas werden am übernächsten Freitag in Sakhir die ersten Runden mit dem W12 drehen. Die Saison beginnt am Sonntag, 28. März, gleichenorts mit dem Grand Prix von Bahrain.