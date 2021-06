Legende: Bleibt seinem Arbeitgeber treu Esteban Ocon. imago images/Archiv

Formel 1: Alpine verlängert Vertrag mit Ocon

Das Formel-1-Team Alpine-Renault hat den Vertrag mit Esteban Ocon vorzeitig verlängert. Der 24-jährige Franzose unterschrieb ein bis 2024 gültiges Arbeitspapier mit der Equipe aus Grossbritannien. Ocon fährt seit 2020 für das Team, das damals unter dem Namen Renault startete. In der laufenden Saison liegt Ocon in der Fahrerwertung nach 6 von 23 Rennen auf Rang 12. Sein bisher bestes Ergebis realisierte er im letzten Jahr, als er beim GP von Sakhir in Bahrain Zweiter wurde.