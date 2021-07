Legende: Kehrt für ein Rennen zurück Dani Pedrosa (Archivbild). imago images

MotoGP: Pedrosa gibt Comeback

Der dreifache MotoGP-WM-Zweite Dani Pedrosa gibt im August beim Grand Prix von Österreich in Spielberg für das KTM-Werksteam sein Comeback in der Königsklasse. Der Ende 2018 zurückgetretene Spanier erhielt für das Rennen am 8. August eine Wildcard. Pedrosa, der seine gesamte Karriere inklusive 31 MotoGP-Siegen auf Honda-Maschinen bestritten hatte, ist seit 2019 Teil des KTM-Entwicklungsteams und Testfahrer. Sein Grand-Prix-Einsatz mit der Wildcard diene dazu, die heutige MotoGP mit ihren neuen Technologien besser zu verstehen, erklärte der 35-jährige Katalane.