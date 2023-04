Motorrad: Aegerter in Assen Vierter

Dominique Aegerter hat in der Superbike-WM ein erfolgreiches Wochenende erlebt. Nachdem der 32-jährige Berner im niederländischen Assen am Samstag den 6. Rang belegt hatte, fuhr er am Sonntag auf Platz 4. Damit verbesserte der Yamaha-Pilot, der in dieser Saison erstmals in dieser Klasse startet, sein Saisonbestergebnis. Aegerter liegt in der Gesamtwertung neu auf Rang 8. Der Sieg ging wie schon am Vortag an den überlegenen WM-Leader und Superbike-Titelverteidiger Alvaro Bautista aus Spanien.