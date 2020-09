MXGP: Premieren-Sieg für Seewer

Jeremy Seewer hat im italienischen Faenza erstmals einen Lauf eines WM-Rennens in der Motocross-Kategorie MXGP gewonnen. Der Zürcher setzte sich im 1. Heat vor Jorge Prado und Romain Febre durch. Im 2. Lauf des Tages musste er mit Rang 7 Vorlieb nehmen. WM-Leader Jeffrey Herlings war beim freien Training schwer gestürzt und musste auf die Rennen verzichten. Seewer war bereits am letzten Sonntag ebenfalls in Faenza zweimal aufs Podest gefahren. Der 26-Jährige bestreitet seine 3. Saison in der «Königsklasse» des Motocross-Sports.