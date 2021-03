Formel 1: Ferrari präsentiert neues Auto

Ferrari hat am Mittwoch den neuen Boliden vorgestellt. Teamchef Mattia Binotto verspricht, dass man mit dem SF21 die schlechteste Saison seit 40 Jahren vergessen machen wolle. Im Vorjahr war der Konstrukteurs-Rekordweltmeister nur Sechster unter den zehn Teams geworden. Der SF21 ist eine Weiterentwicklung des SF1000, jedoch mit einem völlig neuen Motor sowie geänderter Frontpartie (Flügel und Nase). Auch die Lackierung wurde überarbeitet. «Das Heck erinnert an das Burgunderrot des allerersten Ferrari», betonte Binotto. In Richtung Cockpit verwandelt sich die Lackierung in das moderne Rot der letzten Jahre.