Legende: Platz 6 im 1. Rennen in Assen Dominique Aegerter. Imago/Zuma Press

Motorrad: Aegerter in Assen Sechster

Dominique Aegerter ist in der Superbike-WM das bislang beste Saisonresultat gelungen. Im ersten von zwei Rennen in Assen wurde der 32-jährige Berner Yamaha-Fahrer Sechster. Im WM-Klassement verbesserte sich Aegerter auf den 9. Rang. Der Sieg auf dem niederländischen Circuit ging an den überlegenen WM-Leader und Superbike-Titelverteidiger Alvaro Bautista aus Spanien, der seinen 5. Sieg in Serie feierte.

Formel E: Buemi schrammt am Podest vorbei

Sébastien Buemi hat auch im siebten Saisonrennen der Formel-E-WM in Berlin als Vierter das Podest knapp verpasst. Der Waadtländer im Auto des Envision-Racing-Teams war aus der Pole Position gestartet und hatte das Rennen zwischenzeitlich sogar angeführt. Nachdem er hinter den Jaguar-Piloten Mitch Evans zurückgefallen war, wurde er in der 43. und letzten Runde auch noch von Sam Bird und Maximilian Günther von Podest verdrängt. Wohl nur ein sehr kleiner Trost: Buemi hat nun in der Elektro-Rennserie als erster Fahrer über 500 Führungsrunden in seiner Karriere inne.