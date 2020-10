Legende: Fahren vor Zuschauern Lewis Hamilton und Max Verstappen. Keystone

Formel 1: Portugals Regierung erlaubt Zuschauer

Beim Formel-1-Grand-Prix von Portugal an diesem Wochenende in Portimão können trotz der Corona-Krise bis zu 27'500 Zuschauer täglich dabei sein. Das gab Portugals Regierung am Mittwoch bekannt. Die Gesamtkapazität des Kurses beträgt 90'000 Plätze. Eigens errichtete Tribünen ermöglichen mehr Abstand zwischen den Leuten. In jedem Block sollen maximal 800 Personen Platz finden.

Der GP von Portugal bei SRF Samstag, Qualifying: Live ab 14:55 Uhr auf SRF zwei sowie in der Sport App

Live ab 14:55 Uhr auf SRF zwei sowie in der Sport App Sonntag, Rennen: Live ab 13:50 Uhr auf SRF zwei sowie in der Sport App

Formel E: Saison 2021 beginnt in Chile

Die Formel-E-Saison 2021 wird am 16. und 17. Januar mit einer Doppelveranstaltung in Santiago de Chile beginnen. Zuschauer sind nicht zugelassen. Es gibt wegen der Coronavirus-Pandemie auch bereits zwei Verschiebungen auf unbestimmte Zeit. Dies betrifft die Rennen in Mexico City am 13. Februar und Sanya (China) am 13. März. Fixiert ist vorerst eine weitere Veranstaltung mit zwei Rennen am 26./27. Februar in Diriyah/Riad (Saudi-Arabien).