Lüthi enttäuscht in Valencia

Jubilar Tom Lüthi wird aus wenig aussichtsreicher Position zu seinem 300. Grand Prix starten. Der 34-jährige Berner erreichte im Moto2-Qualifying in Valencia nur Startplatz 17. Auf die Bestzeit des überraschenden Italieners Stefano Manzi (MV Agusta) büsste er gut 7 Zehntel ein. In der Moto3-Kategorie musste sich der Freiburger Teenager Jason Dupasquier mit Startplatz 23 begnügen. Franco Morbidelli sicherte sich die Pole-Position in der MotoGP-Klasse, für WM-Leader Joan Mir resultierte nur Startposition 12.